Professor goiano entra na lista dos pesquisadores do mundo que mais se destacaram em 2021

O professor Andris Bakuzis, titular do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás (IF/UFG), foi eleito para uma lista internacional de pesquisadores que se destacaram em 2021.

A seleção organizada pela Royal Society of Chemistry (RSC) reuniu 500 pesquisadores que se sobressaíram com contribuições para a revisão de trabalhos científicos na área de Química.

Ao Portal 6, o cientista da UFG explicou que acha importante o reconhecimento nesse ramo.

“Eu gostei muito de estar entre os nomes. Nós como pesquisadores precisamos dar uma satisfação para a sociedade. É uma competição muito forte, a nível internacional, para que se faça um trabalho de ciência com qualidade”.

No entanto, embora tenha destacado que faz um serviço com bastante competência há anos, Andris não soube apontar quais teriam sido exatamente os fatores que levaram à indicação do nome dele para a lista da RSC.

“Além de dar aulas e escrever artigos científicos, todo cientista tem várias tarefas. Uma delas é a de fazer a avaliação de projetos e outros artigos, caso um editor de uma revista entenda que ele possui aptidão para dar um parecer na área e convida ele”.

“Então, eu só fiz o meu trabalho, dei alguns pareceres ao longo do ano e eles [RSC] devem ter gostado do nível da apresentação, das discussões e sugestões que fiz, a qualidade apresentada”, detalhou.

O professor Andris também destacou que essa seleção tem uma função importante, que é a de reconhecer o trabalho dos revisores, que colaboram de maneira indireta com uma pesquisa.

“Com esse trabalho, a publicação final pode ficar com uma qualidade muito maior do que o primeiro trabalho apresentado e gerar maior impacto”.