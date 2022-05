Cuidado com as calorias escondidas!

Provavelmente você já deve ter escutado que alguém mudou os hábitos ou está praticando atividade física, mas não consegue emagrecer de jeito nenhum! E por que isso acontece? Metabolismo lento, problemas hormonais?

A explicação é simples, o emagrecimento só acontece com déficit calórico. Se você não está emagrecendo, você não está em déficit calórico, ou seja, você está comendo calorias a mais.

Essas calorias que você não contabiliza podem estar “escondidas” em preparações, ou serem coadjuvantes em uma refeição principal, por exemplo, em uma salada preparada com muito azeite ou em uma salada com molho da casa, lascas de parmesão e pãozinho tostado (croûtons). Essa preparação pode parecer muito saudável, mas na verdade tem muita caloria escondida.

Além disso, alimentos com menor volume, como exemplos: castanhas, frutas secas, pasta de amendoim ou aqueles alimentos utilizados em pequenas quantidades como açúcar ou manteiga também são frequentemente ignorados no cálculo das calorias que você pensa estar ingerindo. Mas esses alimentos e modos de preparo repercutem no emagrecimento, ou seja, a somatória dessas calorias escondidas pode atrapalhar seus resultados.

Não estou dizendo para deixar de consumir esses alimentos, porém se você quer emagrecer, eles também merecem sua atenção!

Ana Teixeira é nutricionista, formada pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Especialista em Nutrição Funcional pelo Instituto VP e Nutrição Esportiva e Obesidade pela Universidade de São Paulo (USP). Tem consultório próprio em Anápolis e escreve todas as quartas-feiras no Portal6. Siga-a no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as opiniões do site.