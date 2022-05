Esta é a melhor maneira de lavar o liquidificador e pouca gente sabe

Com o passar do tempo, todos os eletrodomésticos da nossa cozinha vão acumulando sujeira, gordura e restos de comida, e isso não seria diferente com o liquidificador. A máquina que tritura alimentos e faz deliciosos sucos é muito propensa a concentrar sujeiras e isso acontece por conta da maneira errada que você está limpando-a. Por isso, hoje vamos te ensinar de uma vez por todas como lavar o liquidificador!

Antes de chegarmos nas lâminas e copo, vamos falar da base. Na parte elétrica do liquidificador é importante deixá-la longe da água e usar apenas um pano macio.

Você também pode usar um pouco de detergente neutro para tirar as sujeiras e até mesmo acrescentar bicarbonato de sódio, que limpa a base mais profundamente, mas sem desbotar ou corroer o material.

Afinal, como lavar o liquidificador?

Por mais que a limpeza do liquidificador seja mais complexa do que a das outras louças, como pratos e talheres, saiba que não é tudo tão complicado assim.

Didaticamente, vamos descomplicar para você esse processo de limpeza!

Primeiro, com o copo encaixado na base, coloque água morna, adicione um pouco de detergente neutro e bicarbonato de sódio. Depois, bata a solução na velocidade máxima para limpar bem o interior do copo.

Muita gente para aqui nesse processo, por ser bem simples e eficaz. Todavia, para uma limpeza mais caprichada é necessário seguir essa próxima dica!

Seguido disso, remova as lâminas internas e deixe-as de molho em uma solução de água quente com bicarbonato de sódio.

Assim, elas ficam mais brilhantes, livres de gorduras e restos de alimentos. Depois, lave-as com uma esponja e detergente neutro e coloque-as para secar.

Agora, lave o copo novamente com uma esponja macia e detergente, lembre-se de esfregar bem os cantinhos e também de lavar a tampa. Depois, é só enxaguar e colocar no escorredor para secar.

Por último, para quem tem máquina de lavar louças, uma boa dica é usá-la para lavar o copo de liquidificador.

Mas, ainda assim, faça a primeira etapa da lavagem que citamos acima. Depois, é só colocar o copo dentro da lavadora para fazer uma limpeza mais profunda.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!