Chega nova função no WhatsApp bastante esperada por quem está em muitos grupos

Mais uma nova função do WhatsApp já era aguardada há muito tempo, principalmente para quem faz parte de muitos grupos dentro do aplicativo.

A descoberta foi compartilhada pelo site WABetaInfo, especializado no assunto das atualizações do app de mensagens. A partir de agora, será possível filtrar conversar em três divisões, além das “conversas não lidas”. Seriam: conversas de contatos, conversas de não-contatos e grupos.

Atualmente o recurso já pode ser aplicado no WhatsApp Business, a versão corporativa do aplicativo. Futuramente a nova função será expandida para todas as outras versões do aplicativo de mensagens (Android, iOS e desktop).

De acordo com TecMundo, a aba que divide os filtros ficará visível no topo da tela, diferente do Business.

É válido ressaltar que ainda não há previsão para a nova função ser lançada oficialmente.

Novidades à caminho

Outra novidade que em breve deve chegar ao WhatsApp é a possibilidade de realizar enquetes dentro dos grupos da plataforma.

Em alguns meses, os usuários poderão realizar pesquisas entre si em qualquer momento, ajudando na tomada de decisões de forma prática.

