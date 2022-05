A cena é clássica: o churrasco já está rolando e sua cerveja ainda não está estupidamente gelada. O que fazer para gelar a cerveja mais rápido nesse caso?

Calma que a ciência pode te ajudar! E é por isso que o Portal 6 reuniu algumas soluções infalíveis para não te deixar de fora do churrasco. Acompanhe!

6 truques para gelar a cerveja mais rápido que todo mundo deveria aprender:

1. Papel toalha molhado

Começando por essa tática muito conhecida, o papel toalha molhado te ajuda muito!

Para isso, basta umedecer um papel toalha com água e cobrir toda a superfície das cervejas que vai gelar.

Depois disso, leve-as ao freezer e espere cinco minutinhos e voilá! O papel molhado ajuda a reduzir a temperatura da superfície da garrafa ou latinha de cerveja mais rapidamente, por isso ela gela em instantes.

2. Sal e álcool no gelo

Caso você tenha um cooler ou uma caixa de isopor, pode aderir a esse esquema!

Aqui, para cada saco de 1kg de gelo, adicione 500g de sal refinado e mais 500mL de álcool. Depois, misture bem e coloque suas cervejas por três minutos nesse ambiente.

Elas ficarão geladinhas e prontas para o seu churrasco!

3. Rotacione a latinha por 2 minutos na água gelada

Esse truque é genial e muito simples!

Pegue sua cerveja em temperatura ambiente e coloque-a em um recipiente com muito gelo e água bem gelada.

Com a mão, gire a cerveja no próprio eixo o mais rápido que conseguir, por dois minutos. Ela vai sair do recipiente bem gelada!

4. Organize seu cooler

Talvez você não saiba, mas a disposição das bebidas no seu cooler pode influenciar no resfriamento.

Uma forma de deixar as cervejas geladas é colocar água morna no cooler, depois esvaziar o recipiente e em seguida preencher com água gelada. Isso vai garantir um choque térmico na caixa.

Agora, inicie a montagem com uma camada de gelo, depois disso, molhe as cervejas e posicione sobre essa camada, assim, coloque mais uma camada de gelo.

Por fim, cubra com outra camada de cervejas molhadas e finalize com gelo e um volume de água para completar.

5. Panela de pressão

É isso mesmo que você entendeu! A panela de pressão pode te ajudar muito!

Para isso, coloque duas latinhas de cerveja na panela, cobre com água, jogue gelo e fecha a tampa. Após a mistura, você deve chacoalhar a panela por cerca de 30 segundos.

Acredite: elas vão sair geladinhas!

6. Envolva ou coloque no freezer com elementos de cobre

Por último, o cobre, por ser um excelente condutor térmico, pode te ajudar quando o assunto for gelar a cerveja!

Para isso, basta colocar dentro do freezer alguns itens de cobre juntamente com a cerveja, isso vai potencializar o esfriamento.

