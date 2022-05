Para os amantes de cerveja, existe uma boa notícia que vai alegrá-los: a bebida pode trazer consigo inúmeros benefícios para a saúde e muita gente ainda não sabe disso.

Além do mais, a nova categoria ‘low carb‘ das cervejas, pode ser consumida por pessoas que desejam emagrecer, pois possui pouquíssimas calorias e até mesmo por diabéticos, por não ter açúcar.

Mas vale ressaltar que a bebida deve ser consumida moderamente, por conter teor alcóolico e ser capaz de prejudicar outras partes do corpo.

Pensando nisso, o Portal 6 separou uma lista com alguns das vantagens que as cervejam podem oferecer e muito provavelmente você ainda nem imaginava. Confira!

6 benefícios da cerveja na saúde que já foram cientificamente comprovados:

1. Fortalece os ossos

Um estudo americano publicado na revista Journal of the Science of Food and Agriculture comprovou que o silício presente na cerveja, quando consumida moderadamente, auxilia na melhoria da densidade óssea, fortalecendo a estrutura corporal.

2. Protege o cérebro

A cerveja possui propriedades antioxidantes e, quando aliadas aos compostos polifenóis e a uma dieta saudável, diminuem as chances de desenvolver o Alzheimer e Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Mas vale frisar que a proteção não tem a ver com a quantidade de bebida ingerida, ou seja, isso não será desculpa para sair ‘enchendo a cara’.

3. Combate ao estresse

O lúpulo presente na bebida aumenta a atividade do neurotransmissor GABA. Essa substância ocasiona um efeito sedativo e diminui a ação do sistema nervoso.

Com isso, é mais comum ver pessoas apresentando sinais de sonolências após alguns copos, já que o organismo foi preparado para um sono tranquilo.

4. Combate resfriados

Um grande estudo promovido por estudiosos da Sapporo Medical University pontuou que a cerveja pode ajudar a combater resfriados.

Isso acontece porque o humulone – um componente encontrado no lúpulo – é bastante eficaz contra o Vírus Sincicial Respiratório – grande causador da pneumonia e dificuldades respiratórias.

5. Aumenta a fertilidade nos homens

Um estudo publicado no Andrology Journal revelou que homens que consomem cerveja moderadamente durante a semana estão propensos a serem mais férteis.

Durante a análise, que observou os envolvidos por dois anos, os participantes que tomavam de três a sete copos por semana possuíam a quantidade de espermatozoide e o volume espermático mais altos em comparação aos demais.

6. Diminui a insônia

Assim como foi mencionado no terceiro tópico, o lúpulo age incisivamente na ação do neurotransmissor GABA, proporcionando uma boa e tranquila noite de sono. Mas atenção aos exageros.

