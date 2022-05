Brincando às margens de córrego, criança leva picada de cobra mortal

Começou a repercutir nesta terça-feira (24), o caso de uma criança de 09 anos que foi picada por uma cascavel, em Niquelândia, no Norte de Goiás.

O caso foi registrado no domingo (22). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava na zona rural do município, quando foi picada nas margens de um córrego.

A criança foi resgatada consciente pelos militares, mas apresentava taquicardia e visão turva.

Após o atendimento inicial, a vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal de Niquelândia, para receber assistência especializada.

Vale lembrar que a cascavel é uma das espécies de cobra mais perigosas do mundo. Conhecidas pelo alto grau de periculosidade, tendo bastante veneno localizado nas presas.

O Portal 6 tentou contato com a unidade de saúde e com a Secretaria Municipal de Saúde do município para saber qual o quadro clínico da garotinha, mas não obteve retorno até o momento desta publicação.