Soltar pum, rojão, bufa ou simplesmente peidar se tornou um enorme tabu em qualquer sociedade, sendo que na verdade não passa de uma ação normal e fisiológica do organismo de qualquer ser vivo.

E não adianta fazer cara feia, existem muitos benefícios na hora de soltar aqueles gases, que vão muito além do alívio. Veja!

6 benefícios que soltar pum traz para o corpo e pouca gente sabe:

1. Redução de inchaços abdominais

Ter a sensação de estar com a barriga inchada não é nada por acaso! Majoritariamente, isso provém do acúmulo de gases no intestino.

Em outras palavras, não segure aquele pum caso você não queira ficar com o abdômen estufado.

2. Equaliza sua dieta

A partir do momento que você consegue identificar, através do cheiro de seus gases, como seu intestino anda funcionando, você passa a repensar em sua dieta.

Por exemplo, alimentação muito pesada, cheia de proteínas e carboidratos, deixam seu pum mais fedido. Enquanto nas dietas ricas em fibras, os gases são mais neutros.

3. Diminui a dor de barriga

Segurar o peido, além de causar o inchaço na região da barriga, ainda pode causar cólicas e dores no local.

Como aliviar a situação? Liberando esse gás todo que está em você. Nessas horas, vale até fazer umas massagens no abdômen.

4. Segurar o pum faz mal ao cólon

O cólon é a parte final do seu intestino, antes de chegar no reto e no ânus. Bom, onde queremos chegar é que, se você tem hemorroidas ou qualquer outra doença na região, segurar o peido pode ser um péssimo negócio.

Médicos recomendam que o melhor a se fazer é deixar que os gases saiam à medida que isso for necessário.

5. Sentir o cheiro do seu pum te faz bem

Pode confessar aqui que sentir o cheiro do pum de algum amigo é muito nojento, mas que você não vê nenhum problema em sentir o cheiro de seus próprios gases.

Pois saiba que isso não vem do acaso, para o seu organismo isso faz muito bem!

Inalar o gás produzido pelo trabalho do próprio intestino é algo que evita danos mitocondriais das células, prevenindo acidentes vasculares cerebrais, doenças cardíacas e até artrite.

6. Um simples pum entrega muito sobre sua saúde

Por último, seus gases podem estar dizendo muito sobre você!

Como? O que acontece é que seus puns são grandes sinais de alerta de como anda sua saúde.

Por isso, se houver uma mudança brusca na forma como você libera as flatulências de todo dia, não hesite em visitar um médico.

