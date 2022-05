Estrutura mobilizada por Leandro Ribeiro para entrega de título a amigos dele revolta vereadores

A estrutura montada pela Câmara Municipal de Anápolis na noite de terça-feira (24) para entrega de título de cidadão anapolino a dois amigos do presidente Leandro Ribeiro causou ciumeiras e revolta entre os vereadores.

Isso porque cerimônias do tipo oferecidas pelos demais parlamentares não tiveram, nem de longe, os mesmos aparatos utilizados dessa vez pelo chefe da Casa.

As fotos e vídeos feitos por auxiliares dos gabinetes que foram conferir o evento acabaram sendo compartilhadas em tom de indignação pelo WhatsApp.

Além de boa comida e grande quantidade de servidores mobilizados, o que mais chamou a atenção deles foi o gigante telão de LED alugado para exibir as homenagens.

A seção Rápidas também esteve no local e conferiu que, de fato, a cerimônia destoou de todas as outras já realizadas no prédio alugado da Avenida Jamel Cecílio, no Jundiaí.

Em outros eventos de igual intenção, os vereadores tiveram de se contentar com uso de backdrop padrão e salgados frios.

Abuso de poder

Como o ano é eleitoral, e a campanha está próxima, não foram poucos os que consideraram que Leandro estaria se valendo do cargo para benefício próprio.

Até porque ele não esconde que é pré-candidato a deputado federal e já usou as dependências da Câmara anteriormente para reunião política com apoiadores.

Nomes aos bois

Os homenageados pelo pretenso postulante à uma cadeira no Congresso Nacional foram o locutor Cuiabano Lima e Júlio César de Freitas, o “Londrina”.

Por falar em bois

Antes da festa, Leandro Ribeiro usou as redes sociais para alertar que alguém no WhatsApp estaria usando o nome e foto dele para aplicar golpes.

“Pessoal, esse número tem se passado por mim negociando venda de gado e aplicando outros golpes. Não sou eu! Denunciem por favor”, disse.

Tarde 1

Nesta quarta-feira (15), o ex-governador Marconi Perillo estará no Itamaraty Hotel, no Centro de Anápolis, para conceder entrevistas aos veículos de comunicação da cidade.

O tucano, que não descarta duelar com Ronaldo Caiado, aparece bem posicionado em pesquisas para o Senado.

Tarde 2

Logo mais, às 15h25, a Força Aérea Brasileira fará o lançamento dos primeiros satélites do Projeto Lessonia – 1. Os dois são operados por sensoriamento remoto radar e são chamados de “Carcará”.

O envio ocorrerá por meio foguete Falcon 9, da SpaceX, no Centro Espacial Kennedy, em Cabo Canaveral, nos Estados Unidos.

Toda a ação será acompanhada a partir do Centro de Operações Espaciais, em Brasília (DF), com transmissão ao vivo pelo canal oficial da SpaceX no Youtube.

Nota 10

Ao jornalista do Estadão, Vinícius Valfré, que revelou em reportagem as compras superfaturadas de caminhões de lixo por parte do Governo Federal.

Nota Zero

Ao senador Vanderlan Cardoso, que conforme a mesma publicação, confessou que fez interlocução com as empresas envolvidas no aparente esquema. Ao jornal, o parlamentar alegou que apenas atuou para ‘agilizar as entregas’.