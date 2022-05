Carro descontrolado com idosa destrói açougue em Goiânia

A manhã deste domingo (29) começou com um susto no setor Rio Formoso, em Goiânia, após uma idosa bater o carro em um açougue, na avenida Genésio do Carmo.

O fato ocorreu por volta das 8h40 da manhã. A condutora do veículo, de 66 anos, trafegava pela via pública quando perdeu o controle do veículo, se chocando contra o estabelecimento comercial, deixando a estrutura toda destruída.

A vítima acabou sendo resgatada pelo Corpo de Bombeiros e foi levada ao pronto-socorro pelos militares. Outra pessoa que estava com ela no veículo também foi a uma unidade de saúde, por conta própria.

Quando a polícia chegou no local, os ocupantes do veículo – em número que não foi revelado – já não estavam mais no estabelecimento.

No entanto, a proprietária do açougue fez um acordo pelo prejuízo com a filha da idosa, que ficou responsável pelo automóvel.