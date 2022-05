6 benefícios que os estudantes universitários têm direito, mas nem todos sabem

De acordo com o último censo de ensino superior realizado pelo Ministério da Educação (Mec), existem cerca de 6,5 milhões de estudantes universitários no Brasil. Por isso, existem direitos garantidos constitucionais para os alunos de graduação. Conheça um pouco desses benefícios que podem ser muito úteis.

6 benefícios que os estudantes universitários

1. Desconto nos serviços de streaming

Quem não gosta de assistir um filme, escutar uma música ou ver uma série no tempo livre? Pensando nisso, algumas empresas de streaming possuem ofertas especiais para os estudantes universitários.

Spotify, Deezer, Mubi filmes, são algumas plataformas que garantem preços especiais para alunos de universidades.

2. Benefício da meia entrada

Não apenas limitadas aos idosos com mais de 60 anos, os universitários também possuem a vantagem da meia entrada em concertos, shows, teatros entre outras atividades lazer. A vantagem é concedida na hora da compra. Basta apresentar um documento que comprove o vínculo com a instituição.

3. Facilidades para abrir conta no banco

Com o intuito de atrair o público estudantil, algumas instituições financeiras possuem vantagens para aqueles alunos que desejam abrir uma conta.

Não é necessário comprovar renda, o crédito é aprovado com mais facilidade e em alguns casos há a isenção de taxas.

4. Assinatura de revistas e jornais

Para se manterem informados é importante que os alunos acessem conteúdos dos principais veículos de impressa do país.

A Folha de São Paulo possui um serviço exclusivo para estudantes universitários, o Folha Estudante possibilita um desconto de 50% na assinatura do jornal.

Outra alternativa é o Estadão Incentiva, que garante acesso gratuito ao conteúdo do veículo jornalístico.

5. Desconto no pacote Adobe

Outra bonificação para quem estuda na universidade/ faculdade é poder utilizar do Pacote Adobe (Photoshop, Illustrator, DreamWeaver, Indesign, entre outros softwares) com no mínimo 60% de desconto.

Esse valor também vale para professores empregados em uma instituição de ensino.

6. Passagens grátis ou mais baratas

Por último, outra vantagem dos estudantes, é o direito ao Bilhete Único Estudantil. Com benefício, é possível pagar metade do preço em passagens de ônibus e metrôs, ou, em alguns casos, solicitar a isenção tarifa.

