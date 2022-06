Saiba quais são os alimentos que conferem saciedade

A saciedade é aquela sensação de acabar com a fome e se sentir satisfeito por um determinado tempo. Se sentir saciado é fundamental no processo do emagrecimento, porém, não basta só conferir volume na refeição, é preciso escolher bem o tipo do alimento.

No geral, os alimentos que contém fibras são bastante indicados. As fibras ajudam a retardar o esvaziamento gástrico e ajudam a controlar a absorção no intestino. Cereais integrais, leguminosas, hortaliças e frutas in natura, são alguns exemplos de grupos alimentares que contém grande quantidade de fibras.

O Iogurte natural é uma ótima fonte de proteína e rico em probióticos. É importante lembrar que o iogurte ideal terá apenas 2 ingredientes – leite e fermento lácteo.

Peixes e carnes vermelhas são fontes de proteína de qualidade. Outra fonte de proteína animal é o ovo, que além de possuir uma ótima qualidade proteica para te deixar saciado é denso em micronutrientes.

A batata também é aliada no processo do emagrecimento por sua densidade calórica baixa em relação aos outros carboidratos, ou seja, possuem poucas calorias em uma quantidade de maior volume.

Vale lembrar que você não precisa passar fome para estar em déficit calórico. Os alimentos certos, na quantidade certa pode te auxiliar em um emagrecimento saudável sem sofrimentos. Procure um nutricionista.

Ana Teixeira é nutricionista, formada pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Especialista em Nutrição Funcional pelo Instituto VP e Nutrição Esportiva e Obesidade pela Universidade de São Paulo (USP). Tem consultório próprio em Anápolis e escreve todas as quartas-feiras no Portal6. Siga-a no Instagram.

