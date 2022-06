Para poder conduzir grande parte dos automóveis disponíveis no Brasil, é essencial que o motorista possua a CNH. Porém, existem alguns veículos que não precisam de habilitação para dirigir aqui no país.

Com toda a burocracia existente para entrar com o processo, os altos custos dele, tempo de duração, assim como os crescentes valores dos combustíveis, tirar a carteira pode acabar se tornando algo bastante complicado.

Porém, por outro lado, não possuir um meio próprio para se locomover pode ser ainda mais difícil, dificultando as idas ao trabalho, mercado, passeio e qualquer outra atividade que envolva o deslocamento de longa distâncias.

Segundo a resolução nº 842, publicada em abril de 2021 pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), veículos elétricos com potência máxima de 350 Watts e que não contem com aceleração ou variação manual de potência, não precisam de habilitação.

Além disso, também é necessário que o motor funcione apenas para manutenção da velocidade, que não pode ultrapassar 25 km/h, podendo ser ativado apenas “quando o condutor pedalar”.

Por mais que a maioria ainda exija a CNH, os veículos que não precisam de habilitação podem ser a opção ideal até mesmo para fugir do trânsito. Pensando nisso, o Portal 6 separou alguns veículos que não exigem a documentação e podem te ajudar. Confira:

Conheça os veículos que não precisam de habilitação para dirigir no Brasil

Hoverboard

Semelhante a um skate de filmes futurísticos, o Hoverboard é um veículo inovador que pode ser controlado a partir do movimento do próprio corpo.

Com design inovador, sem a existência de barras laterais de sustentabilidade, o equilíbrio do condutor é mantido por meio de um conjunto de sensores que vai ler a inclinação do corpo e assim, interpretar os comandos.

Monociclo elétrico

Também com um visual inusitado e sem barras de proteção, os monociclos elétricos são outra opção de veículos que não precisam de habilitação.

O monociclo funciona a base de bateria recarregável e o funcionamento é semelhante ao do Hoverboard, também sendo a partir dos movimentos corporais.

Patinetes

O que antes era considerado como apenas um brinquedo de criança, hoje está cada vez mais comum de ser visto sendo pilotado por adultos.

O patinete é um veículo de duas rodas que costuma ser movido com o impulso de um 1 dos pés.

Patins

Também já tradicionais, os patins são outra opção de veículos que não precisam de CNH para dirigir no Brasil.

Basta colocar nos pés como um calçado, manter o equilíbrio e conseguir pegar o jeito certo para que você consiga se locomover com praticidade.

Bicicletas tradicionais

Se seguir a velocidade permitida na resolução nº 842 da Contran, assim como as características indicadas, como não poder utilizar motor, usar campainha, sinalização noturna adequada e indicador de velocidade, as bikes também são liberadas.

