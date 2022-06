Existem alguns alimentos que não devem ser colocados, de forma alguma, dentro do congelador, pois podem acabar ficando com um sabor diferente e uma textura horrível.

Além do mais, alguns destes produtos podem deixar o congelador com um cheiro horrível de podre e você terá de higienizar tudo depois.

Conheça 6 coisas que em hipótese alguma você pode colocar dentro do congelador:

1. Ovos com casca

Sabe-se que quando os líquidos são congelados, aumentam de tamanho. Logo, se colocar um ovo cru no freezer, ele explodirá assim que congelar.

Após a explosão, as cascas deixarão um cheiro péssimo no congelador, além da sujeira no local.

2. Batata natural

Produtos que contém amido – seja natural ou de milho – não podem ser congelados, pois caso o descongele posteriormente, ele perderá totalmente a textura.

Além do mais, a batata é rica em água, ou seja, quando descongelar ficará com gosto esquisito ou “saloba”.

3. Leite, creme de leite e iogurte

Se a intenção for usar eles em receitas, não há problemas em congelar esses produtos.

No entanto, caso queira beber os alimentos citados, não será uma experiência tão agradável, devido à perda da textura, tornando-os meio granulado e com um sabor esquisito.

O iogurte perderá a cremosidade e não se tornará um geladinho ou frozen, como alguns pensam. Afinal, não foi projetado para este intuito.

4. Queijo fresco

Os queijos frescos, além de serem bem aguados e sofrerem com a perda de textura, terão o soro separado da gordura após o descongelamento.

Com isso, ele se desestruturará completamente, ficando ainda com um sabor muito diferente.

5. Tomates

Assim como o leite, os tomates congelados podem ser usados em receitas, apesar de ficarem granulados e com uma textura estranha depois de terem a temperatura modificada.

O gosto também modifica, deixando-os mais ácidos. Entretanto, em molhos ainda é possível os utilizar.

