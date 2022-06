Homem tenta matar outro com canivete após ser visto de ‘calça arriada’ com cadela

Um morador de Inhumas, município localizado a 47 km de Goiânia, procurou a Polícia Civil nesta sexta-feira (03) para denunciar ter sido vítima de uma tentativa de homicídio.

Ele afirmou que vivia em uma fazenda e tudo teria acontecido no dia 19 de maio, quando se aproximou de uma cocheira e viu um homem com as calças arriadas ao lado de uma cadelinha.

A vítima suspeitou que ele poderia estar se preparando ou já teria cometido algum crime de zoofilia. Por isso, saiu às pressas do local.

No meio do caminho, alega ter parado para conversar com um amigo e logo percebeu que o mesmo homem se aproximava com um canivete.

O suspeito teria pensado que o rapaz espalharia a história de que havia o flagrado tendo relações sexuais com o animal e, em razão disso, afirmado que completaria “o terceiro homicídio”.

A vítima tentou se proteger, mas ainda chegou a ser atingida uma vez com a arma branca antes de conseguir finalmente deixar o local.

O morador também afirmou às autoridades que não buscou ajuda antes porque ainda continuava na fazenda e tinha medo de que o homem fizesse algo ainda pior.

O caso agora será investigado pela Polícia Civil.