O aplicativo de mensagens mais famoso do Brasil trabalhando em atualizações e, por isso, chega nova função no WhatsApp que a maioria das pessoas já estava na espera.

Trata-se da mensagem de áudio que se auto-destrói logo após ser ouvida. Ou seja, o aplicativo quer que os usuários enviem áudios que só podem ser reproduzidos apenas uma única vez.

Até o momento, a nova função só chegou até a plataforma na versão beta do aplicativo no desktop. Entretanto, em breve o recurso será aplicado em dispositivos Android e iOS.

Bastante parecido com o recurso de visualização única, que permite que os usuários enviem vídeos, textos e fotos que são deletados depois de abertos, é a vez dos áudios.

Primeiramente, é válido ressaltar que o WhatsApp vai notificar o usuário quando os contatos escutarem o áudio enviado. Isso acontece até mesmo se a confirmação de leitura for desativada.

O aplicativo de mensagens vai mostrar uma mensagem assim que a mídia for clicada pelo destinatário. Apesar do desaparecimento do áudio, fique atento, pois caso a pessoas que recebeu sua mensagem grave a tela, o conteúdo poderá ficar gravado no aparelho.

Outro alerta importante está relacionado ao envio em grupos. Se o arquivo for enviado em algum grupo, até mesmo contatos que você bloqueou irão conseguir visualizar e reproduzir o áudio.

Como se trata de uma função ainda em fase inicial, ela só deverá ter a liberação somente depois de todos os testes para usuários do WhatsApp Beta e eventuais correções de bugs.

Isso porque o aplicativo sempre recorre a este processo para validar a usabilidade e utilidade dos mecanismos implementados no mensageiro.

Por fim, a depender destes resultados, pode ser que a atualização fique restrita apenas aos usuários do WhatsApp Beta. No entanto, a maioria dos recursos em testes acabam lançados meses depois.

