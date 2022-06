O que é dieta low carb?

A dieta low carb, ou dieta com baixo teor de carboidrato, é definida pela ingestão inferior a 40% da energia total consumida advinda do carboidrato, de forma que esse macronutriente não seja mais o de maior quantidade na alimentação, comparado ao que se utiliza nas orientações nutricionais tradicionais (DRI’s). Sendo assim, nessa estratégia é recomendada a redução da ingestão de carboidratos e aumento da proporção de proteínas e gorduras.

Quais os benefícios da dieta low carb?

Essa composição de dieta pode promover mais saciedade e preservar a massa magra devido ao aumento da ingestão proteica. Além disso, a dieta pode contribuir para menor estímulo à secreção de insulina em resposta a diminuição do consumo de carboidratos, por isso, pessoas com comorbidades como obesidade e diabetes tipo 2 podem se beneficiar dessa estratégia nutricional.

Perdemos mais peso com a dieta low carb?

No início, é comum perder um peso significativo na balança com a dieta low carb. Isso acontece porque estocamos carboidrato em forma de glicogênio nos nossos músculos. O glicogênio é uma molécula hiperosmótica, ou seja, ele atrai água para si. Logo, quando fazemos uma dieta baixa em carboidrato, há redução dos estoques de glicogênio. Com menos glicogênio você estará com menos água no corpo e isso refletirá em menos peso na balança.

Devo fazer dieta low carb para emagrecer?

É importante lembrar que para o emagrecimento é necessário déficit calórico, por isso, se o seu objetivo é emagrecer com a dieta low carb, é preciso entender que não basta só reduzir o consumo de carboidratos, é preciso consumir menos calorias do que você gasta, e você pode conseguir isso com uma ingestão normal de carboidratos.

Como saber qual estratégia utilizar?

A melhor dieta sempre será aquela que você conseguirá seguir, sendo assim para definir a melhor estratégia nutricional é necessário avaliar suas preferencias alimentares, rotina e os seus objetivos.

Ana Teixeira é nutricionista, formada pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Especialista em Nutrição Funcional pelo Instituto VP e Nutrição Esportiva e Obesidade pela Universidade de São Paulo (USP). Tem consultório próprio em Anápolis e escreve todas as quartas-feiras no Portal6. Siga-a no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as opiniões do site.