Identificado homem que teve mal súbito após acidente e morreu em Anápolis

Um homem teve mal súbito e morreu no final da tarde desta sexta-feira (10). Everton Marciano Valadão, de 41 anos, dirigia um Kia Cerato quando colidiu com um VW Gol que era conduzido por uma senhora.

O caso ocorreu no Eldorado, bairro da região Leste de Anápolis, e será investigado pela Polícia Civil (PC).

Segundo testemunhas, a condutora do Volkswagen começou a passar mal e se contorcer de dor após a colisão. Foi quando o homem teria descido do carro, pegado as chaves e o celular dela e saído do local.

Pessoas que presenciaram a cena, então, o seguiu para que o motorista voltasse e devolvesse os pertences levados da mulher.

Quando os populares conseguiram alcançá-lo, ele teria afirmado que estaria indo atrás de socorro e que também precisava levar o filho a escola.

Após a abordagem, o homem voltou onde a mulher estava e, em seguida, teve um mal súbito e caiu no chão. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamada, mas só pode confirmar o óbito.