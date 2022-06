Já reparou como os alimentos influenciam em todo o nosso organismo? Eles melhoram nossa imunidade, tratam doenças, nutrem e nos trazem energia.

Com tantas essencialidades, seria um pouco óbvio que eles também atuariam no nosso desempenho cognitivo, nos fazendo ser mais inteligentes.

Mas, afinal, quais alimentos agem em nosso cérebro e aumentam nosso processo de entendimento e compreensão das coisas?

6 alimentos que toda pessoa inteligente costuma consumir:

1. Nozes

Se você está afim de algo para dar um up na sua tarde e melhorar seu desempenho no trabalho e estudos, aposte nas nozes!

A ingestão de um pequeno punhado de nozes é carregada de gorduras saudáveis, que ​​proporciona energia duradoura e maior capacidade de pensar e estudar melhor.

2. Peixe

Cientificamente, é comprovado que o consumo regular de peixe pode reduzir o risco de demência em 20%.

Por isso, não há nem mais motivos para falar o porquê que você deve investir pesado nesse alimento caso queira potencializar o seu desempenho cognitivo.

3. Folhas verdes

Sabe o espinafre e a couve que você ignora na salada do almoço? Pois saiba que essas folhas verdes estimulam muito o cérebro.

Isso acontece porque elas são repletas de antioxidantes que podem retardar ou reverter a perda de memória.

4. Farinha de Aveia

A aveia é uma perfeita e eficiente saída para quem busca potencializar o trabalho cerebral, e você encontra ela em farinha, flocos e farelo.

Em nosso organismo ela é digerida de forma lenta, o que fornece energia sustentável e capacidade cerebral que durará várias horas.

5. Bagas

As bagas são as frutas carnudas, que possuem caroço no seu interior. Por exemplo, melancia, goiaba, pepino, uva, laranja, limão e tomate.

Curiosamente, as frutas desse grupo possuem o grandioso poder de promover bem-estar no corpo e na mente.

6. Chocolate

Por último, se você queria um docinho nessa lista, fique com o chocolate!

De acordo com uma pesquisa, se você beber duas xícaras de chocolate quente por dia, durante 30 dias, terá uma melhora na memória e no fluxo sanguíneo cerebral.

