Veja se seu cartão de crédito dá direito à proteção de compras

(FOLHAPRESS) – Menos conhecidas do que benefícios tradicionais, como seguro de viagem, a compra protegida e a proteção de preços estão entre as vantagens oferecidas por bandeiras de cartão de crédito. Elas permitem o reembolso em casos específicos e funcionam como seguros para produtos adquiridos com o cartão.

Alguns cartões podem estar submetidos a pagamentos de anuidade, o que varia conforme o banco emissor e deve ser levado em conta pelo consumidor.

Além disso, é necessário cuidado para que suas vantagens não estimulem o uso indevido, pois o cartão pode se tornar uma armadilha para o endividamento. Segundo dados do Banco Central, as taxas de juros do rotativo do cartão de crédito podem chegar a 22,47% ao mês em instituições financeiras.

“Essas promoções são feitas para atrair os clientes, mas não podem ser fator determinante para que o produto seja adquirido”, diz o economista e planejador financeiro Bruno Mori.

“O mundo vive esse movimento para tentar fidelizar os clientes, mas vejo que isso não pode ser um apelo determinante. Primeiro tenho de ter as coisas organizadas e depois, se for algo que sei lidar, focar os benefícios do cartão.”

PROTEÇÃO DE COMPRA

O QUE É?

A proteção de compra é uma espécie de seguro para casos de roubo, furto qualificado ou danos físicos ao bem adquirido com o cartão, vigente por um período após a compra.

Ela permite o conserto, substituição ou reembolso do produto, com as condições, bens elegíveis e valor da indenização variando entre as bandeiras e tipos de cartão.

QUAIS CARTÕES OFERECEM O BENEFÍCIO?

Mastercard: cartões Gold e Black Visa: cartões Gold, Platinum, Signature e Infinite Elo: cartões Elo Mais, Elo Grafite, Elo Nanquim e Elo Diners Club American Express: cartões Gold e Platinum do Santander Confira os detalhes:

Para a bandeira Mastercard, a compra protegida está disponível no cartão Gold para ocorrências em até 30 dias após a compra. O valor máximo é de US$ 200 por incidente e US$ 400 no ano, sem ultrapassar o valor da compra debitado no cartão. No cartão Black, o período é 90 dias após a compra e o valor máximo é de US$ 5.000 por incidente e US$ 20 mil por ano.

É necessário apresentar recibo original, cópias oficiais do boletim de ocorrência em caso de roubo e cópias autenticadas dos orçamentos do conserto em caso de danos.

Já no caso da Visa, a proteção de compra vale por até 180 dias após a aquisição, cobrindo despesas para reparar ou compensar o produto. O valor máximo do benefício varia conforme o cartão utilizado para a compra:

Gold: R$ 3.300 por evento e por ano Platinum: R$ 16,5 mil por evento e R$ 33 mil por período de 12 meses

Signature: R$ 16,5 mil por evento e R$ 33 mil por período de 12 meses Infinite: R$ 33 mil por evento e R$ 66 mil por período de 12 meses A bandeira Elo oferece o benefício mediante emissão prévia de bilhete de seguro de proteção de compras para o produto, que é válido por até 45 dias após a data de compra, com o limite máximo de indenização de R$ 5.000.

Para a American Express, o cartão Santander Platinum cobre até US$ 5.000 por evento, limitado a US$ 25 mil por ano, para danos acidentais ou roubo; no cartão Santander Gold, até US$ 1.000 por evento, limitado a US$ 5.000 por ano.

A lista completa de bens elegíveis e condições para cada bandeira pode ser conferida nos sites das empresas.

PROTEÇÃO DE PREÇOS

O QUE É?

A proteção de preços é destinada a casos em que o portador do cartão encontra um anúncio de um produto que comprou recentemente, com as mesmas especificações, por um preço menor, permitindo o reembolso da diferença entre os valores.

QUAIS CARTÕES OFERECEM O BENEFÍCIO?

Mastercard: cartão Gold Visa: cartões Gold, Platinum, Signature e Infinite

Confira os detalhes:

Na Mastercard, o produto adquirido deve ter preço mínimo de US$ 50 e o anúncio deve ter sido publicado dentro de 30 dias a partir da data de compra. O valor máximo a receber é de US$ 100 por incidente e US$ 200 por ano.

Na Visa, este é um dos benefícios mais utilizados, segundo o diretor de produções e soluções da Via Brasil, Flávio Aguiar. A diferença é reembolsada para produtos que custem no mínimo R$ 150, comprados com os cartões elegíveis, e para anúncios publicados em até 30 dias após a compra. O valor do benefício varia segundo o cartão utilizado na aquisição:

Gold: R$ 1.320 por evento e ano Platinum: R$ 1.650 por evento e R$ 6.600 por ano Signature: R$ 1.650 por evento e R$ 6.600 por ano Infinite: R$ 13,2 mil por evento e ano

A lista completa de condições e bens elegíveis ao benefício está disponível nos sites das bandeiras.

POR QUE AS BANDEIRAS OFERECEM BENEFÍCIOS?

As bandeiras viabilizam as operações de compra e venda do cartão de crédito. Para estimular transações, oferecem benefícios.

“Quanto mais você usa o cartão, mais a bandeira ganha, além de estimular bancos a emitirem o cartão com sua bandeira e as credenciadoras a receber o cartão”, afirma Ricardo Vieira, vice-presidente executivo da Abecs (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços).