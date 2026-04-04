Advogada alerta: INSS pode monitorar suas redes sociais e usar postagens para cancelar benefício

Publicações em redes sociais podem gerar questionamentos no INSS e colocar em risco a manutenção de benefícios previdenciários

Gabriel Dias - 04 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Publicações aparentemente inofensivas podem gerar consequências inesperadas e até comprometer a manutenção de benefícios previdenciários.

O uso das redes sociais faz parte da rotina de milhões de brasileiros, mas o que muitos não sabem é que esse comportamento pode ser observado em análises do INSS. Em alguns casos, conteúdos publicados em plataformas como Instagram e TikTok podem levantar dúvidas sobre a real condição de quem recebe algum tipo de benefício.

A informação foi divulgada pela advogada Yasmin Nery, por meio de seu perfil no Instagram.

Contradições podem acender alerta

Situações em que há divergência entre o que é apresentado em laudos médicos e o que aparece nas redes sociais podem chamar a atenção. Registros de atividades incompatíveis com limitações declaradas, por exemplo, podem gerar questionamentos durante revisões.

Embora nem todo conteúdo seja utilizado diretamente como prova, especialistas apontam que essas informações podem ser consideradas em processos administrativos, principalmente em casos de suspeita de irregularidade.

Coerência entre vida real e digital é essencial

Manter coerência entre a realidade de saúde e o que é exposto on-line se torna um cuidado importante para quem recebe benefícios. A exposição excessiva ou mal interpretada pode levar a análises mais detalhadas por parte dos órgãos responsáveis.

Por isso, o acompanhamento adequado da situação previdenciária e a atenção ao que é compartilhado nas redes podem evitar dores de cabeça e até a perda do benefício.

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