Frases que o pai e a mãe nunca devem dizer aos filhos, segundo a psicologia

O que parece inofensivo pode marcar uma criança para a vida inteira

Daniella Bruno - 04 de abril de 2026

(Foto: Matheus Damascena/Ministério da Saúde)

A forma como os adultos se comunicam com as crianças vai muito além de simples orientações do dia a dia. Palavras têm peso, constroem significados e influenciam diretamente a maneira como uma criança passa a enxergar a si mesma e o mundo ao seu redor.

Nesse contexto, a psicologia destaca que o diálogo dentro de casa desempenha um papel fundamental na formação emocional.

Isso porque frases repetidas ao longo da infância podem se transformar em crenças duradouras — especialmente quando envolvem críticas, comparações ou invalidação dos sentimentos.

Frases que afetam a construção emocional da criança

A comunicação entre pais e filhos não é neutra. Pelo contrário, ela molda comportamentos, autoestima e até a forma como a criança lidará com desafios no futuro.

1. Comparações que diminuem a individualidade



Frases como “Por que você não pode ser como seu irmão?” geram mais prejuízos do que motivação.

Além disso, criam um ambiente de competição dentro da própria família. Como consequência, a criança passa a acreditar que nunca é suficiente.

2. Invalidação de sentimentos



Expressões como “Isso não foi nada” ou “Para de frescura” anulam a experiência emocional da criança.

Com o tempo, isso pode dificultar a capacidade de reconhecer e expressar sentimentos. Ou seja, a criança aprende a reprimir, não a lidar.

3. Rótulos e generalizações



Quando os pais dizem “Você é preguiçoso” ou “Você sempre faz tudo errado”, deixam de corrigir comportamentos e passam a definir identidades.

Dessa forma, a criança internaliza esses rótulos e pode reproduzi-los ao longo da vida.

Impactos silenciosos que se prolongam na vida adulta

Essas falas não causam apenas desconforto momentâneo. Na verdade, elas constroem padrões emocionais duradouros.

4. Ameaças de abandono ou retirada de afeto



Frases como “Vou te deixar aqui” ou “Não gosto mais de você” atingem diretamente a sensação de segurança.

Como resultado, a criança pode desenvolver ansiedade e medo constante de rejeição.

5. Culpa e responsabilidade emocional



Quando os pais dizem “Eu faço tudo por você e você não valoriza”, transferem um peso emocional inadequado para a criança.

Consequentemente, ela cresce sentindo que precisa compensar ou agradar para ser aceita.

Além disso, é importante destacar que essas experiências podem refletir na vida adulta em forma de insegurança, dificuldade em estabelecer limites e baixa autoestima.

Como transformar a comunicação dentro de casa

Apesar dos erros acontecerem, a mudança é possível e necessária. A psicologia reforça que a forma de falar pode ser ajustada sem perder a autoridade.

Em vez de atacar, o ideal é orientar. Em vez de invalidar, o caminho é acolher. Por exemplo, ao invés de dizer “Você não faz nada direito”, é mais eficaz dizer “Vamos tentar de outro jeito?”.

Da mesma forma, estabelecer limites não precisa envolver rejeição. Uma frase como “Agora preciso de um tempo, depois conversamos” mantém o respeito e ensina organização emocional.

Além disso, reconhecer erros também educa. Quando os pais pedem desculpas, mostram à criança que respeito e responsabilidade valem para todos.

O impacto que permanece além da infância

As palavras ditas na infância não desaparecem com o tempo. Pelo contrário, elas se transformam na voz interna que acompanha o indivíduo ao longo da vida.

Por isso, mais do que evitar frases negativas, é essencial construir um ambiente de escuta, respeito e validação. Afinal, é nesse espaço que a criança aprende não apenas a se comportar — mas a se entender.

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