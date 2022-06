Mãe flagra filha de 11 anos sendo abusada pelo padrasto dentro de casa em Anápolis

Uma menina de 11 anos foi vítima de estupro dentro da própria residência, pelo padrasto, no Residencial Itatiaia, região Sul de Anápolis, neste sábado (25).

O crime foi descoberto pela mãe, que ao chegar do trabalho se deparou com a cena do namorado de calças abaixadas agarrando a criança.

Conforme apurado pelo Portal 6, a mulher pegou uma faca para tentar matar o criminoso, que acabou fugindo para uma mata.

A Polícia Militar foi acionada com urgência para fazer uma varredura na região, mas até o momento ele não foi encontrado.

Após as buscas, a menina, juntamente com a mãe, foi encaminhada para a central de flagrantes do município para registrar o boletim de ocorrência e revelar todos os detalhes da ação em que foram vítimas.

No trajeto até a delegacia, a garotinha contou que há um mês o homem abusava dela, tocando as partes íntimas e que só não contou para ninguém porque ele ameaçou matar ela e a mãe se fizesse isso.

Agora, as investigações devem continuar com a Polícia Civil, com apoio de entidades de defesa da criança e do adolescente. Assim que for preso, o suspeito deve responder por estupro de vulnerável.