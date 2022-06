Polícia prende segundo suspeito de matar mulher com pau e pedra em Goiânia

A Polícia Civil prendeu no sábado (25) Júlio César Cabral de Souza, suspeito de ter participado do homicídio brutal de Diany Kellen Ferreira do Nascimento, no Jardim Guanabara, em Goiânia.

O crime aconteceu ainda em janeiro de 2018, quando o corpo da vítima foi encontrado com diversas lesões pelo corpo, principalmente na região da cabeça. Ao lado do corpo havia uma pedra e pedaços de pau, usados como arma para matá-la.

Após perícia e recolhimento de depoimento das testemunhas, as investigações apontaram que Júlio César e Patrick Gutierry Teles Magalhães seriam responsáveis pelo assassinato.

De acordo com a polícia, algumas provas encontradas na cena do crime comprovaram a participação de um dos suspeitos.

Em depoimento, testemunhas informaram que a dupla acreditava que a vítima estava com cerca de R$ 300 e uma determinada quantidade de entorpecentes.

Outra tese levantada para a motivação do crime seria uma dívida de drogas que Diany teria com os suspeitos.

Patrick Gutierry foi preso por um outro homicídio, também ocorrido no Jardim Guanabara.

A corporação ressaltou que a imagem dos investigados foi divulgada com o intuito de encontrar novas testemunhas que possam auxiliar no seguimento das investigações.