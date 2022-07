Você já teve aquela vontade de sumir e ficar totalmente off de todas as redes sociais? Mas por algum motivo não é possível desaparecer por completo, então uma solução pode ser ficar invisível no WhatsApp. Ainda mais se for para alguém que é chato ou desagradável, não é mesmo?

Com a uma atualização recente, agora você consegue especificar pessoas que você não quer que vejam determidanas informações sobre você.

Assim, você consegue determinar também quem vê suas atualizações de status, ou até quem pode te colocar em grupos. Desse modo, você se livra daquela pessoa que você não gosta!

Descubra como ficar invisível para quem você não gosta no WhatsApp

Para conseguir confirmar essas ações, você vai precisar alterar as configurações de privacidade. Siga ao passa a passo de acordo com o seu sistema operacional:

Android: abra o WhatsApp e toque em Mais opções > Configurações > Conta > Privacidade.

iPhone: abra o WhatsApp e toque em Configurações > Conta > Privacidade.

OS: abra o WhatsApp e pressione Opções > Configurações > Conta > Privacidade.

Computador: abra o WhatsApp e clique em Mais opções > Configurações > Privacidade.

Lá você consegue definir quem poderá ver suas informações de visto por último, seu recado, suas atualizações de status, suas confirmações de leitura, quem pode adicionar você a grupos e até sua foto de perfil.

Mas é necessário ressaltar, caso você ative a função de ocultar seu visto por último, você não conseguirá ver do seus contatos também.

A situação é a mesmo se você alterar as confirmações de leitura. Nas conversas em grupo, não é possível alterar.

Outro ponto, é que com a função de confirmação de leitura desabilitada, você não tem acesso às visualizações em seus status.

Por fim, ainda não é possível mudar quem pode ver quando você está online ou digitando.

