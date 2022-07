Padrasto acusado de matar enteado deixa cadeia e vai para prisão domiciliar

Milton da Costa, de 75 anos, acusado de matar o enteado Josué Rodrigues da Silva, de 39 anos, deixou a cadeia e vai cumprir prisão domiciliar, em Luziânia, na região do Entorno do Distrito Federal.

A decisão, tomada de forma unânime pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) na quinta-feira (30), permite que o idoso volte para casa. Os magistrados acataram argumento da defesa de que o suspeito tem idade avançada e problemas de saúde e não representaria perigo para a sociedade.

Josué morreu na noite de 10 de junho depois de ser baleado. Na ocasião, o acusado afirmou ter confundido a vítima com um assaltante por causa da baixa iluminação e, por isso, atirou contra ele.

Indignada com a situação e temendo o que pode acontecer agora com ele solto, uma familiar entrou em contato com o Portal 6 e demonstrou toda a preocupação de todos.

“Olha como é a nossa Justiça. Para matar não estava doente né, agora pra responder pelo que fez, sim”, afirmou.

“Prisão domiciliar para um homem que põe a sociedade em risco, principalmente para quem está correndo atrás da verdade”, completou.