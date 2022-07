Prefeitura de Anápolis abre vagas para curso gratuito focado no mercado de trabalho

A Prefeitura de Anápolis abriu vagas para quem deseja se profissionalizar em montagem e manutenção de computadores. Os cursos serão ministrados entrre os dias 11 a 22 de julho, das 14h às 16h no Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia (Ceitec).

As aulas serão oferecidas gratuitamente a toda população. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone 3902-2444 ou acessar o formulário online, disponível no site da administração municipal. Os candidatos que desejam participar precisam se apressar, pois as oportunidades são limitadas.

A formação tem como foco formar profissionais da área de informática para atuar no mercado de trabalho. No curso, os alunos vão aprender sobre as técnicas de montagem e desmontagem e a configuração do Bios, através do sistema SETUP.

Além disso, também serão ensinados sobre a classificação, componentes e periféricos, os principais defeitos em hardware, os cuidados com energia elétrica e a estrutura básica e arquitetura geral de computadores.

O curso também aborda temas de sustentabilidade na informática. Um dos projetos do Ceitec é reforçar a importância dos centros de recondicionamento de computadores.

O instituto, onde acontecerão às aulas, fica localizado na Avenida Professora Zenaide de Calle Roriz, no bairro Jundiaí, ao lado do Parque Ambiental Ipiranga.