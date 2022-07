Acidente entre moto e carro deixa feridos e causa incêndio às margens da BR-153, em Anápolis

Um grave acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto causou um sério incêndio às margens da BR – 153, na noite desta quarta-feira (06), na zona rural de Anápolis.

O Portal 6 apurou que o fogo se iniciou na motocicleta após o impacto da colisão com o outro veículo. Em seguida, as chamas se expandiram e atingiram a vegetação do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou as vítimas envolvidas para uma unidade de saúde da cidade.

O Corpo de Bombeiros também esteve no local e controlou o incêndio da área atingida.

As causas do acidente ainda não foram reveladas e devem ser investigadas pela Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT).