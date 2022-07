José Fernandes anuncia filiação ao MDB e partido passa a ter a maior bancada na Câmara de Anápolis

Usando o Instagram, o vereador José Fernandes confirmou oficialmente na noite desta quinta-feira (07) que está filiado ao MDB, partido de oposição ao prefeito Roberto Naves (Progressistas) na Câmara de Anápolis.

Com a entrada do parlamentar, o partido passa a três cadeiras no parlamento anapolino e torna-se, junto com o Progressistas, a maior bancada na Casa.

Em entrevista ao Portal 6, o parlamentar revelou que não saiu do PSB, legenda em que foi eleito, por vontade própria.

“Eu não saí, eu fui expulso. Os motivos eu não quero expor, pois é algo interno do partido. A única justificativa legal para eu trocar de partido é a expulsão e foi isso que ocorreu”, disse.

A reportagem apurou que essa expulsão foi realizada junto à Justiça Eleitoral no mês de março e o PSB justificou o ato alegando motivos ideológicos.

“Anápolis, e eu, como representante atual temos muito mais com o que se preocupar do que com a saída de partido. Eu fiquei focado nas demandas da cidade”, alega.

Agora, além de José Fernandes, o MDB conta com as vereadoras Seliane da SOS e Dra. Trícia Barreto.

Questionado porque escolheu o MDB, o vereador explicou que essa decisão foi motivada pelo alinhamento político com o ex-candidato a prefeito e pré-candidato a deputado federal, Márcio Corrêa, do qual é amigo de longa data.

“A escolha pelo partido está diretamente ligada ao Márcio Corrêa. Foi 90% por conta dele. Além de meu amigo pessoal, é um líder nato e está no comando do partido em Anápolis. Conhecendo ele há tanto tempo, é um amigo de infância, eu quis participar desse projeto”, justificou.