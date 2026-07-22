Ambulatório Florescer ganhará nova sede para ampliar atendimento em Anápolis

Unidade especializada deixará o Jundiaí e passará a funcionar em um imóvel maior, com novos consultórios e espaços voltados ao acolhimento dos pacientes

Unidade atende crianças, adolescentes, adultos e idosos encaminhados pelas unidades básicas de saúde. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

O Ambulatório Florescer, unidade especializada em saúde mental da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Anápolis, vai funcionar em um novo endereço. A Prefeitura assinou, nesta quarta-feira (22), a ordem de serviço que autoriza as obras de adequação do imóvel localizado na Vila Góis, onde o serviço passará a ser oferecido após a conclusão das intervenções.

Atualmente instalado na Rua Coronel Antônio Crispim, no bairro Jundiaí, o ambulatório será transferido para a Rua Engenheiro Portela. O novo espaço terá consultórios, recepção, salas para atendimentos individuais e coletivos, espaços terapêuticos, área administrativa e ambientes adaptados para garantir acessibilidade e acolhimento aos usuários.

Durante a assinatura da ordem de serviço, o prefeito Márcio Corrêa (PL) destacou que a ampliação da estrutura faz parte de um conjunto de investimentos voltados à saúde mental no município.

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“A saúde mental é uma das maiores demandas atuais da saúde do município. Abrimos agora dezenas de vagas de profissionais para atender essa demanda, assim como ampliamos em mais 20 leitos o Inmceb para não ficarmos dependentes da regulação estadual e darmos mais celeridade aos pacientes que precisam de atendimento imediato.”

Segundo o prefeito, a transferência do Ambulatório Florescer faz parte de um plano mais amplo de fortalecimento da saúde mental em Anápolis.

Além da nova sede, a gestão pretende reestruturar os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), com o objetivo de oferecer melhores condições de atendimento aos pacientes e de trabalho aos servidores.

O Ambulatório Florescer atende crianças, adolescentes, adultos e idosos com transtornos mentais leves e moderados. Entre os serviços oferecidos estão consultas com psiquiatras, acompanhamento psicológico individual e coletivo, terapia ocupacional para o público infantil, acolhimento de enfermagem, grupos psicoeducativos, atendimento às famílias e visitas domiciliares.

O acesso ao serviço ocorre mediante encaminhamento pelas unidades de saúde do município.