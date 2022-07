Aquisição de geradores vira rotina para empresas do DAIA, que temem quedas de energia

Empresários do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) precisaram comprar dezenas de geradores para evitar prejuízos com as quedas de energia.

De acordo com o presidente da Associação das Empresas do DAIA (Assedaia), Amaury Esberard, parte da região já chegou a ficar até 24 horas no escuro. Por isso, há quem tenha adquirido até 15 geradores para manter as operações.

“A qualidade da energia não é boa, no sentido de oscilação. Também existe micro cortes de pequenos milésimos de segundos que muitas vezes não são perceptíveis para algumas empresas, mas outras que detém equipamentos de alta precisão praticamente precisam reiniciar todos os processos”, ressalta Amaury.

De acordo com a associação, faltam investimentos na subestação do DAIA, por parte Enel, responsável pela distribuição da energia no estado.

“Ela foi criada para que quando houvesse queda no fornecimento de energia ela entrasse automaticamente em operação, havia a dois anos diversos geradores funcionando, hoje se você passar por lá está um abandono”, disse.

Falta de energia limita crescimento

Não é só na manutenção das operações das empresas instaladas no DAIA que a má qualidade da energia prejudica. De acordo com o presidente da Assedaia, o distrito perde novas companhias por ter este gargalo.

“Tenho alguns amigos que tem reclamado que já estão há seis meses aguardando a instalação da energia”, relata.

Na visita mais recente que fez ao DAIA, o governador Ronaldo Caiado também fez críticas à Enel e pediu aos empresários que ajudassem-no a “tirá-la de Goiás”.

O Portal 6 procurou a distribuidora, mas não obteve resposta até o fechamento dessa reportagem.