Participante da plateia do Encontro, que dormiu ao vivo, volta ao programa e explica sono

Há cerca de uma semana, uma jovem virou meme por dormir ao vivo na plateia do Encontro (Globo). Muitos apontaram que o sono poderia ter surgido pela participante não se interessar pelo programa, mas na manhã desta quarta (27), Izabela voltou ao programa e garantiu que não.

“Se eu tivesse achado chato, não teria voltado de novo”, afirmou a mulher, que se chama Izabela, de 21 anos. Ela diz que não tinha conseguido dormir direito na noite anterior, e resolveu encostar na parede para descansar um pouco.

“Eu tinha trabalhado até tarde, quando cheguei em casa meu filho deu um pouquinho de trabalho para dormir. Aí acordei muito cedo para vir. No intervalo dei uma encostadinha… coisa de segundos”, explicou. Ela ainda disse que foi ao programa para conhecer Patrícia Poeta, nova apresentadora que vem recebendo críticas desde que assumiu o comando.

“Depois no final do programa tiramos até bastante fotos, mas depois [o meme] deu repercussão e fiquei com vergonha de postar. Mesmo assim, levei na brincadeira”, completou. Apesar disso, internautas e fãs do programa não acreditaram que Izabela estava gostando do programa. O nome de Patrícia Poeta chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter.

“A Patrícia Poeta entrevistando a mulher que dormiu no programa. Minha mãe até chegou a perguntar: ‘Quanto será que pagaram ela?’. Estou rindo horrores”, disse um. “A ‘mina’ que dormiu no Encontro com Patricia Poeta tá sendo cobrada ao vivo, mané! Chamaram para explicar por que ela dormiu e tão falando que é problema de sono… é porquê o programa é chato, aceita!”, escreveu outro