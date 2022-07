Constantemente trabalhando para melhorar a experiência dos usuários com a plataforma, uma nova função no WhatsApp promete ser tão legal quanto as figurinhas.

O recurso permitirá que os utilizadores do aplicativo possam criar um tipo de avatar feito especialmente para combinar com a conta do usuário.

Entretanto, para os sistemas Android e iOS, há uma possibilidade de existir apenas um avatar único em que o usuário possa personalizá-lo da maneira que quiser e dar aquele “tapa no visual” durante uma conversa na plataforma.

Além disso, a novidade será totalmente personalizável, o que pode trazer traços e características similares aos do dono da conta.

Portanto, não perca e fique de olho na novidade!

Chega nova função no WhatsApp que promete ser tão legal quanto as figurinhas

Conforme apurado pelo site WABetaInfo, o novo recurso já pode ser encontrado na versão teste em alguns aplicativos de mensagem para Android, mais especificamente na versão 2.22.16.11.

Em breve, a mesma função irá chegar na versão beta para os celulares iOS, após isso, estará disponível para todos os tipos de smartphones.

O que já se sabe até agora é que os avatares serão tridimensionais, ou seja, terão imagens 3D, com formatos de bonecos animados.

Assim, você poderá usá-las em salas de conversa, bate-papo com amigos, como imagem de perfil, filtro e até durante chamadas de vídeo no WhatsApp.

Apesar da novidade ter atiçado os ânimos dos usuários, o site WABetaInfo afirmou que ainda não existe uma previsão para quando a funcionalidade chegará para todos.

Portanto, teremos que aguardar mais um período para ter acesso ao avatar.

Leia também:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!