Caminhonete capota e duas pessoas morrem na BR-153

Um grave acidente de trânsito deixou duas vítimas fatais e outras três pessoas feridas na noite desta sexta-feira (29), na BR-153, em Morrinhos, município localizado na região Sul de Goiás.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco passageiros ocupavam uma caminhonete Toyota Hillux que capotou depois de o condutor perder o controle da direção.

Devido ao impacto, quatro pessoas foram arremessados para fora do veículo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma delas não resistiu e morreu ainda no local. Outro perdeu a vida a caminho do hospital.

Às pressas e em estado grave de saúde, as demais vítimas foram transportados para o Hospital Municipal de Morrinhos.

As identidades não foram divulgadas. Todos eram integrantes de uma mesma família e residiam na cidade vizinha de Goiatuba.