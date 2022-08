Jovens descobriram como se drogar usando apenas camisinha e água

Quando imaginar que não dá mais para o jovem surpreender, acredite, ele conseguirá provar que não conhece o significado da palavra ‘limite’. Inclusive, a nova tendência criada por essa turma é beber água de camisinha.

Você não entendeu errado! A juventude da Índia começou a comprar preservativos saborizados para se drogar. O método consiste em ferver o látex em água quente e beber o líquido, como se fosse um chá.

Na cidade de Durgapur, as vendas de camisinhas deram um salto desde a metade do último mês de julho, quando a ideia da ‘droga’ foi lançada.

Não há comprovações com base científica na teoria da juventude – sobre ferver o latex e conseguir obter efeito entorpecente.

No entanto, aparentemente, a público novo do país asiático tem conseguido alcançar as alucinações. Logo, permanecem comprando cada vez mais camisinhas.