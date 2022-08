PROS pode acabar caindo no colo da base de Gustavo Mendanha

A briga pelo comando do Partido Republicano da Ordem Social (PROS) também teve efeitos em Goiás. É que decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) havia reconduzido o goiano Eurípedes Júnior ao à Presidência nacional. Horas depois, outra decisão devolveu o cargo a Marcus Holanda.

Com isso, Dhones Rodrigues voltou a presidir a legenda estadual, retirando, poucas horas depois de assumir, o advogado Ramon Cândido nesta quarta-feira (03).

Sob Dhones, o PROS havia declarado apoio à reeleição de Caiado. Uma reunião da equipe de Ramon Cândido na manhã desta quinta-feira (04) avaliaria seguir com o projeto de disputa ao governo de Gustavo Mendanha (Patriota).

Ramon Cândido disse à seção Rápidas do Portal 6 que seu grupo deverá recorrer da decisão para tentar reaver o comando do PROS.

MARÇAL FEZ LIVE DESMENTINDO FIM DE PRÉ-CANDIDATURA

Embora a Executiva Nacional do PROS tenha batido o martelo pelo fim do sonho de Pablo Marçal de chegar ao cargo mais importante da República, o coach messiânico não se abateu. Marcou uma reunião às pressas, com mais de 20 mil pessoas online e respondeu a perguntas de jornalistas de diversos veículos nacionais.

Logo após ter reconquistado a legenda, Eurípedes Júnior havia cravado aliança com o PT de Lula, político criticado o tempo quase todo por Marçal nas redes sociais e em entrevistas, sobretudo nos últimos dias em Goiás.

E não foi diferente na reunião em que convocou para anunciar que não renunciaria à pré-candidatura. Uma liminar menos de duas horas depois aumentou a expectativa do grupo de PROS ligado à Marçal.

MARCONI PERILLO NÃO DESISTE

Após receber carta da Executiva Nacional do PSDB pedindo para que desista de concorrer ao governo, Marconi Perillo viajou a São Paulo em busca de aliança com o PT e, assim, convencer o andar de cima do tucanato.

Caso contrário, terá de se juntar a nomes como Matheus Ribeiro – que o próprio Marconi convidou – e disputar uma vaga na Câmara Federal.

POLICARPO COGITADO NA VICE DE MENDANHA

O vereador Romário Policarpo (Patriota), que preside a Câmara Municipal de Goiânia, sem dúvidas é um dos políticos mais poderosos da política goiana.

Pré-candidato a deputado federal pela sigla que lança Mendanha à disputa pelo governo, o nome de Policarpo é ventilado para a vice da chapa majoritária que já conta com João Campos (Republicanos) ao Senado.

Antes de chegar à presidência da Casa Legislativa, Romário atuava na Guarda Civil Metropolitana. Foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Município de Goiânia e da Associação dos Servidores da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia. E, ainda, atua na diretoria do clube Vila Nova.

Como presidente da Câmara, é o número 2 no Paço. É que, em caso de vacância no cargo de prefeito, ele assumiria. Discreto, conversa sempre no ouvido, em reuniões reservadas e, não se pode duvidar, tem nas mãos o que poucos políticos em Goiás têm: poder à revelia para estar onde quiser.

BALDY X DELEGADO WALDIR

No jogo das cadeiras pelo Senado na chapa majoritária do governador Ronaldo Caiado (UB), por inviabilidade, saíram Zacharias Calil (UB) e Lissauer Vieira (PSB).

Agora, disputam por um lugar sob o sol o ex-ministro Alexandre Baldy, presidente do PP goiano e o deputado federal Delegado Waldir, ex-aliado de primeira honra de Jair Bolsonaro e atualmente no partido de Caiado.

Ambos, agora, se espremem na cadeira, sabendo que, provavelmente, só restará a candidatura avulsa. Mesmo assim, o barulhento Waldir ainda tem no coldre eleitoral a proximidade de Caiado e, por isso, o coro de prefeitos que se achegaram ao projeto de reeleição do governador.

NOTA DEZ

Para o delegado Manoel Vanderic pela campanha Adote um Idoso para o Dia dos Pais. A ideia é trazer acalento a pessoas da terceira idade que não recebem visitas no abrigo São Vicente na BR-060.

NOTA ZERO

Para a falta de planejamento da Secretaria de Infraestrutura de Goiânia que, um mês após liberar a obra do viaduto da 2° Radial, informou que vai voltar a fazer intervenções no local para retirada de estrutura metálica.

Para ler todas as notas, clique aqui. Siga a Rápidas no Twitter e fique por dentro de todas as novidades!