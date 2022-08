“Vou beber seu sangue e te levar para o inferno”: as terríveis ameaças que mulher recebia do ex em Anápolis

Com áudios e mensagens horripilantes, um homem vinha amedrontando a ex-namorada em Anápolis. Não bastassem as frequentes ameaças de morte, ele ainda disse que beberia o sangue dela.

O suspeito foi preso preventivamente nesta sexta-feira (05), depois que a Justiça acatou pedido de prisão preventiva da delegada Isabella Joy, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).

A vítima, que sofria com as ameaças desde janeiro, já havia procurado a Deam para pedir medidas protetivas. Todavia, o ex continuou a importuná-la e ameaçá-la no WhatsApp.

As mensagens tinham o tom mais agressivo e sombrio possível. Num áudio, o homem disse: “Vagabunda, você vai morrer hoje. Você vai morrer, sua desgraçada. Hoje eu vou beber o seu sangue.”

E prosseguiu: “Você vai morrer pelas minhas mãos desgraça. Vou arrancar sua cabeça, vou beber seu sangue”. Ele ainda escreveu ameaças do tipo: “Eu vou te dar um caixão. Vou te levar pro inferno.”

Entre várias figurinhas enviadas com o intuito de ameaçá-la havia, por exemplo, o personagem Zé Pequeno, do filme Cidade de Deus, atirando. Uma cena de tortura do filme Tropa de Elite também foi utilizada pelo suspeito.

O homem já tem passagem pelos crimes de tráfico de drogas, roubo, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo.