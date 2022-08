Blitzes da Balada Responsável ‘somem’ e motoristas goianos perdem medo de fiscalização

Em maio, depois de um fim de semana com recorde de acidentes graves, as noites goianienses entraram na mira do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO). Para coibir o uso álcool ao volante e, consequentemente, tentar evitar casos como o do racha que terminou em três mortes na capital, as blitzes da Balada Responsável foram intensificadas.

No auge, a operação chegou a abordar quase 3 mil pessoas e realizar 170 autuações por embriaguez em apenas dois dias. Semanas depois, conforme motoristas ouvidos pelo Portal 6, a sensação é de ausência da fiscalização.

“Eu tenho percebido que nesses caminhos que a gente faz de barzinho para casa, ou até de grandes shows, não tem tido mais. No início do mês passado era mais difícil sair sem ser parado, mas agora eu mesmo não vejo com frequência”, conta o secretário administratvo Lucas Marinho, de 30 anos.

Ao Portal 6, Lucas relata que a redução nas blitzes já tem provocado reações entre conhecidos. “Eu reparo que, pelo menos entre as pessoas que eu convivo, até o receio de ser pego vai acabando”, considera.

No caso do estudante de enfermagem Michael David Estevam, de 27 anos, a diminuição foi sentida na rotina. “Eu saio tarde do trabalho e o trajeto até em casa é longo, e era comum passar por pelo menos uma blitz no caminho, principalmente na Avenida Goiás. Já tem alguns meses que isso não acontece mais”, observa.

Um motorista de 26 anos, que não quis se identificar, relata ter notado a falta por meio de aplicativos. “Confesso que sempre olho o Waze antes de sair, para ver onde pode ter alguma fiscalização. Lá em maio e começo de junho eram vários pontos, simultâneos até, hoje já não aparece quase nada”, diz.

O Portal 6 solicitou ao Detran-GO dados referentes às abordagens da Balada Responsável nos últimos três meses, para atestar a queda, mas não houve retorno até o fechamento desta edição.