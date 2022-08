Descubra o que acontece com seu corpo quando você dorme com a televisão ligada

Sem delongas: Você dorme com a televisão ligada ou desligada?

Se essa nunca foi sua preocupação, saiba que recentemente isso criou muito debate no meio científico.

De um lado temos quem só dorme no escuro e silêncio absolutamente, do outro aqueles que só conseguem descansar com um som de algum filme ou série no fundo.

Vamos ver o que a ciência diz!

Afinal, o que acontece quando você dorme com a televisão ligada?

Assim como esse hábito divide algumas pessoas e opiniões, a classe científica também não consegue chegar em uma resposta única.

Um estudo muito recente, publicado em 2022, diz que quem dorme com a TV ligada não causa nenhum dano ao corpo e a qualidade do sono.

É como se o ruído de fundo, brando, ajudasse o organismo a descansar melhor.

Inclusive, seria até melhor assistir televisão do que a tela do celular ou computador, já que emite menos luz azul, conhecida por alterar o sono e o equilíbrio hormonal.

Bom, mas como existem muitas controvérsias.

Há estudiosos que afirmam que dormir em frente a TV pode promover uma má qualidade de sono.

Isso porque, a televisão é um estímulo para o cérebro, as imagens, luzes, sons, as mudanças de cada um desses incentivos mantêm a atividade cerebral alerta e desperta.

Em 2009 saiu um estudo que confirmou que a exposição à luz artificial, como a da televisão, enquanto você dorme, está associada a um risco aumentado de obesidade.

Isso é um grande problema, até pior que a insônia!

Já que o aumento na massa corporal pode colocar toda a sua saúde em risco e aumentar suas chances de ser diagnosticado com outros problemas médicos, como pressão alta , diabetes ou doenças cardíacas.

Bom, mas o que fazer?

A resposta da pergunta que nos trouxe até aqui vai depender de você, a melhor decisão está em suas mãos.

Se você perceber que quando você dorme com luz e barulho ao fundo isso te ajuda, então talvez seja um hábito que você pode manter.

Mas em caso de dúvida, é sempre melhor consultar um especialista.

