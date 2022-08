O que há de positivo e negativo para Anápolis por estar situada entre duas capitais

Localizada entre duas grandes metrópoles, Anápolis tem vantagens e desvantagens desta condição geográfica. Há setores que veem com bons olhos e outros que lamentam.

O economista Marcio Dourado explica que, apesar de contar com Goiânia de um lado e Brasília do outro, a cidade tem vida própria e independência.

“Anápolis não foi criada sob a sombra dessas metrópoles. Ela tem algumas vantagens por estar à beira delas e quase nenhuma desvantagem. A centralidade de Anápolis fez com que o município não se tornasse região metropolitana de nenhuma das duas cidades. Isso faz com que tenhamos uma dinâmica econômica própria”, explicou.

Para além da independência das metrópoles, Anápolis ainda colabora com o crescimento das capitais, como um polo regional.

“Anápolis em si colaborou para a construção das duas capitais, tanto Goiânia quanto Brasília, fornecendo insumos, mão de obra e apoio logístico. Tanto que a carta da construção de Brasília, foi assinada em Anápolis”, pontuou.

Para o diretor do Porto Seco, Sérgio Hajjar, a localização geográfica do município é, na verdade, um trunfo.

“Nós temos hoje coisas que antes não tínhamos, como até mesmo boas salas de cinema. Contamos com uma boa economia, trabalho, comércio”, afirmou.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Jovem, Thalyson Bastos, também aponta que a proximidade tem pontos positivos, sobretudo, para os comerciantes.

“Se trata de uma região muito industrializada. Potencializa a geração de empregos, gera maior renda e, consequentemente, poder de compra, o que acaba afetando positivamente o nosso comércio aqui na cidade”, ressaltou.

“Por ser um corredor muito rico e com grande potencial, atrai grandes empresas e oportunidades também. Outro fator é a localização estratégica no ponto de vista logístico, o que dá vantagens competitivas para escoamento e distribuição de produtos”, completou.

Contrapontos

Nem tudo, porém, são flores. Muitos segmentos, por vezes, são prejudicados por nichos da população que preferem comprar determinados bens de consumo nas metrópoles.

“A desvantagem seria sobre essa concorrência no mercado do varejo, muita gente acha chique comprar em Goiânia e a proximidade as vezes pode atrapalhar o comércio local, mas assim eu posso citar, ouso dizer que nós temos muito mais vantagens por estar próximo a essas capitais do que desvantagens”, apontou Márcio Dourado.

Em conversa com os lojistas da cidade, Thalyson Bastos também notou que essa concorrência do comércio afeta negativamente o varejo local, prejudicando os anapolinos.

Além disso, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem relata que alguns negócios de Brasília e Goiânia, por conta do poder de aquisição das localidades em que se encontram, acabam pedindo exclusividade no fornecimento, o que impede de chegar até Anápolis.