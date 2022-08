Yasmin Brunet diz que via espíritos quando criança

Yasmin Brunet, 34, revelou que teve uma infância parecida com o do menino do filme “O Sexto Sentido” (1999), que dizia ver “gente morta”. A modelo declarou que costumava ver espíritos ao seu redor quando criança.

“Eu via muito espírito quando era criança”, revelou em entrevista ao PocCast. “Eu morro de medo real. Eu rezei muito para parar de ver. Eu via real, minha mãe chamou todo tipo de religião para benzer a casa, para orar para fazer eu parar de ver.”

A declaração surpreendeu os apresentadores Rafael Uccman e Lucas Guedez, que quiseram saber mais sobre o assunto. “Era horrível, era muito feio mesmo”, lembrou a modelo. “Via em forma de gente, teve uma vez que vi um monte de pedaço de corpo do lado da minha cama. Era muito ruim, eu era muito nova.”

Guedez chegou a tentar comentar que Yasmin deveria ter o dom da mediunidade, como é conhecida na doutrina espírita a habilidade de se comunicar com espíritos. “Não quero ter dom nenhum com isso”, cortou ela, que disse acreditar em Deus, Jesus e na natureza.

Além de espíritos, a modelo relatou que teve experiências com extraterrestres. “Ovni eu já vi duas vezes 100% e outra vez eu vi uma luz verde muito estranha e tinha uma pessoa comigo que viu também e ficou em choque”, contou.

“Foi na Califórnia isso, bizarro. Eu estava olhando para o céu e veio uma bola neon gigantesca e, falando sério, foi muito bizarro. Passou em cima da gente e sumiu”, disse. “Na França eu estava de carro quando vi, e no Rio foi na praia, de noite. Tinham cinco pessoas comigo e todos viram.”