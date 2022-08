Em busca de dar mais privacidade durante as conversas na plataforma, chega uma nova função no WhatsApp que vai permitir conversar com as pessoas em segredo. A partir de agora, você poderá contar aquela ‘fofoquinha’ para um amigo ou um colega sem que ninguém saiba que você sequer falou com ela.

A novidade poderá ser instalada por meio do Programa Google Play Beta. De acordo com os organizadores, o recurso promete trazer mais discrição durante os bate papos no aplicativo.

Ficou interessado? Leia o texto do abaixo do Portal 6 e conheça a nova função no WhatsApp que vai permitir conversar com as pessoas em segredo

Chega nova função no WhatsApp que vai permitir conversar com as pessoas em segredo

Conforme apurado pelo site WABetaInfo, veículo especializado nas novidades do WhatsApp, o recurso ainda está em fase de teste e está sendo implementado pouco a pouco.

No entanto, algumas imagens divulgadas até o momento, mostraram que a nova opção terá o recurso de compartilhamento de número de telefone na versão para Android.

Assim, os usuários poderão decidir se querem ou não compartilhar o seu contato com um determinado subgrupo de uma comunidade da qual fazem parte.

Como de costume, ao ingressar em um grupo, o número do usuário continuará invisível. Contudo, os demais participantes poderão alterar essa função a qualquer momento, a partir da nova atualização.

Assim, o mensageiro irá perguntar para os contatos daquele grupo se os usuários desejam compartilhar o número do telefone ao iniciar uma conversa com alguma empresa.

Dessa maneira, WhatsApp ocultará de forma automática essa informação, principalmente quando a opção de mensagem para empresa por meio de anúncios for ativada.

Leia também:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!