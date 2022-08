Melhorar o desempenho entre quatro paredes é uma das principais preocupações entre homens e mulheres. Apesar do desejo continuar ativo, a performance ao longo do tempo pode deixar a desejar devido às limitações corporais. No entanto, existem alguns alimentos que podem te ajudar e surpreender naquela hora.

Além de serem saudáveis, a ingestão desses itens podem substituir o uso de alguns produtos químicos que, muitas vezes, apresentam efeitos colaterais ao longo do tempo.

Por isso, aqui vão as sugestões!

6 alimentos que podem te ajudar e surpreender naquela hora

1. Nozes

As nozes fazem parte da lista de alimentos que podem te ajudar no momento a dois. Isso porque o item é rico no aminoácido arginina, o que gera a síntese de óxido nítrico, composto envolvido nas ereções.

O fruto também ajuda a diminuir o colesterol ruim, o LDL, e aumentar o colesterol bom, HDL.

2. Melancia

Considerado por muitos como “o novo Viagra”, a melancia é uma fruta extremamente utilizada para dar aquela animada no momento.

A melancia é uma fonte rica em aminoácido de citrulina, o que ajuda a relaxar os vasos sanguíneos e impulsiona a libido.

3. Abacate

Outro alimento que pode surpreender na hora do romance e, consequentemente, dar aquela animada na relação, é o abacate.

O alto nível de ácido fólico presente no item, é capaz de disparar a libido e dar mais energia durante a performance a dois.

Além disso, o item é riquíssimo em vitaminas B6, que podem colaborar no processo de emagrecimento.

4. Ostras

Outros alimentos que podem te ajudar e surpreender naquela hora são as ostras. O fruto do mar é rico em zinco, substância vital para a produção de testosterona no corpo e que desempenha um papel importante na libido.

5. Ovos

Apesar de não parecer, os ovos são alimentos que ajudam na performance entre quatro paredes.

Por serem ricos em proteínas e vitaminas, eles ajudam a equilibrar os níveis hormonais e são responsáveis por aumentar a libido.

Dessa forma, além de ser saudável, você estará garantindo um melhor momento naquela hora.

6. Aspargo

Por último, um outro alimento que pode melhorar a atividade na hora H é o aspargo. O item é rico em folato, o que ajuda a produzir a histamina que mantém ativo o desejo pelo outro.

Além disso, o aspargo apresenta benefícios psicofisiológicos, o que pode desencadear a mente para ter uma resposta fisiológica.

