Chimarrão e arroz com pequi não faltam na casa de Wolmir Amado, candidato do PT ao Governo de Goiás

Mesmo vivendo há mais de 40 anos em Goiás, onde já recebeu os títulos de cidadão goiano e goianiense, Wolmir Amado (PT) ainda é viciado em chimarrão. O candidato a governador do estado é natural de Paim Filho (RS) e gosta de tomar a bebida preferida nas rodas de família.

Quando isso não é possível, a companhia na hora do chimarrão é o Ferro, um cachorro da raça staffordshire terrier. O cãozinho, que está com Wolmir há 08 anos e 03 meses, é o xodó da casa e tem até o sobrenome Amado no documento de identificação.

Ex-reitor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) por 19 anos, o candidato tem dupla cidadania: é brasileiro, mas recebeu passaporte italiano por conta dos pais e avós.

A maior “goianice” de Wolmir, que é mestre em História e tem doutorado e pós-doutorado em Ciências da Religião, está no almoço do dia a dia. Na mesa do candidato, não pode faltar um arroz com pequi.

