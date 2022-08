Confira quais são os postos com a gasolina mais barata em Goiânia após redução da Petrobras

Na última segunda-feira (15), a Petrobras anunciou a terceira redução no preço da gasolina em menos de um mês. A estatal diminuiu o valor em 4,85%.

Em um primeiro momento, os motoristas de Goiânia notaram um aumento do valor do combustível. Antes encontrado por menos de R$ 5, o preço saltou para até R$ 5,79.

Entretanto, depois de denúncias dos consumidores, o Procon Goiás iniciou uma força-tarefa para fiscalizar e autuar os estabelecimentos com a prática abusiva.

Após a redução no valor da gasolina, estes são os postos de Goiânia com o valor mais barato. O levantamento foi feito com base nos dados disponíveis no aplicativo Economia Online (E-on), da Secretaria de Economia, nesta segunda-feira (22).

Postos com a gasolina mais barata em Goiânia:

1. Posto 74 e (Rua 74, Centro) e Posto Xodó (Avenida T-2, Setor Sol Nascente) – R$ 4,69

2. Posto Classe A (Avenida T-9, Setor Bueno), Hiper Moreira Auto Center (Avenida T-1, Setor Bueno e Avenida Perimetral, Setor Coimbra), Posto Roda Bem (Avenida C-12, Setor Sudoeste), Posto Caiapó (Avenida Pio XII, Cidade Jardim), Posto Sol Nascente (Avenida Sonnemberg, Conjunto Romildo Ferreira do Amaral), Posto Ed (Avenida T-9, Jardim América) e Posto Halley (Avenida T-9, Jardim América) – R$ 4,77

3. Auto Posto Novo Millenium (Rua 68, Centro) – R$ 4,78

4. Kurujão 13 (Avenida Goiás, Centro), Posto Farol (Avenida Independência, Setor Leste Vila Nova), Auto Posto Rubi (Avenida Pouso Alto, Campinas), Auto Posto Transbrasiliana (Avenida Transbrasiliana, Parque Amazônia), Rede Show (Quinta Avenida, Setor Leste Vila Nova), Bretas (Avenida Araxá, Jardim Ana Lúcia), XPetro Independência (Avenida Independência, Centro), Posto Rodão, (Avenida Pará, Campinas), Auto Posto Chafariz (Rua S-1, Setor Bueno), XPetro Leste Oeste (Rua Senador Jaime, Vila Abajá), Kurujão 25 (Avenida Feira de Santana, Paeque Amazônia), Posto Radial (Avenida 4ª Radial, Pedro Ludovico), Posto Pimenta 83, (Rua 83, Setor Sul), Posto Paranaíba (Avenida Paranaíba, Setor Central), Posto Tassara (Avenida C-4, Jardim América), Posto Tamburelo (Avenida Circular, Pedro Ludovico), Posto Medeiros (Avenida Bernardo Sayão, Setor Centro-Oeste), XPetro Mutirão (Avenida Mutirão, Setor Bueno), Posto Amazônia (Avenida Antônio Fidelis, Parque Amazônia), Posto T-13 (Avenida T-13, Setor Bueno), Auto Posto Esmeralda (Avenida 4ª Radial, Jardim das Esmeraldas), Posto Sete (Avenida Castelo Branco, Setor Bueno), XPetro Paranaíba (Rua Padre Monte, Bairro Goiá) e Posto Rio Negro (Avenida Rio Negro, Parque Amazônia) – R$ 4,79

5. Posto Radial (Rua 82, Centro), Posto HM (Rua Professor José Honorato, Vila Mauá), Posto São Bento (Avenida Veneza, Jardim Europa), Auto Posto Felicidade (Avenida Couto Magalhães, Conjunto Vera Cruz), Auto Posto Poliana (Avenida T-2, Setor Bueno), Posto Goiânia Sul (Rua 115, Setor Sul) – R$ 4,85

6. Posto Interlagos (Avenida Anhanguera, Leste Universitário), Posto Central (Rua 83, Setor Sul), T e T Auto Posto (Avenida Berlim, Jardim Europa), Posto Castelo (Avenida Castelo Branco, Setor Coimbra), Posto Boa Viagem (Avenida Anhanguera, Setor Leste Universitário), Posto Novo Mundo (Avenida Anhanguera, Jardim Novo Mundo), Kurujão 36 (Avenida dos Alpes, Jardim Europa), All Forte Auto Posto (Avenida T-63, Setor Bueno) – R$ 4,87