Esta é a regra que todo mundo precisa seguir antes de começar a usar a Airfryer

A Airfryer se tornou tão popular que é difícil achar algum lar brasileiro que não a possua na cozinha, não é mesmo?

O grande problema é que as pessoas estão tão acostumadas com ela que não sabem que é necessário fazer algumas coisas antes de começar a usá-la, para garantir o bom funcionamento do aparelho.

Isso porque, assim como as panelas antiaderentes, a fritadeira precisa passar pela cura do material da cesta para funcionar bem.

Essa tal cura é um processo para preparar o eletrodoméstico antes do primeiro uso, evitando a ingestão de resíduos de fabricação e contribuindo para a vida útil do produto.

Afinal, como fazer a cura da Airfryer?

Primeiro, para realizar o procedimento, retire todas as etiquetas e adesivos que possam ter vindo de fábrica.

Depois, lave com água, detergente ou sabão neutro e esfregue suavemente com o lado macio da esponja.

Após lavar, seque bem e unte toda a área antiaderente com óleo, azeite ou manteiga.

Em seguida, aqueça por cinco minutos a 200ºC. Deixe esfriar completamente, lave e enxague de novo. E pronto!

Esse processo de cura só precisa ser feito uma vez, apenas quando ele é novo e nunca foi usado.

No entanto, caso leve o cesto da airfryer à máquina lava-louças, é recomendado repetir esse procedimento a cada dez lavagens.

