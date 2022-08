Ter uma Airfryer em casa é, sem dúvida, algo que ajuda no dia a dia e evita que algumas sujeiras e bagunças sejam feitas no dia a dia. Além disso, o aparelho é ótimo para testar novas receitas de forma prática e rápida. Contudo, existem alguns ‘crimes’ cometidos na Airfryer que certos brasileiros tiveram coragem de praticar.

Embora tenha um catálogo de receitas bastante extenso, nem todos os pratos existentes são ideais para serem testados no utensílio.

Apesar de impróprios, alguns brasileiros resolveram arriscar e tiveram que “pagar um certo preço” pela ação. A fim de evitar que o ato seja feito novamente, vejam quais foram os ‘crimes’ cometidos no Airfryer o Portal 6 separou para você.

6 ‘crimes’ cometidos na Airfryer que os brasileiros tiveram a coragem de praticar

1. Fondue Queijo

Quem não ama comer um Fondue Queijo em um jantar romântico, com amigos ou até mesmo sozinho durante uma noite fria? Pois é, independente da companhia o prato é uma ótima pedida para começar a noite. No entanto, fazer o Fondue na Airfryer faz parte de um dos crimes que nunca devem ser feitos utilizando a panela elétrica.

Isso porque o recipiente não é próprio para receber o alimento, já que pode fazer o queijo ser “expulso” para os lados assim que ele derreter.

Portanto, evite pagar esse “mico”.

2. Água

Pode parecer até piada, mas já teve gente que tentou esquentar água na fritadeira elétrica e acabou se dando mal no final das contas. Uma das razões para evitar fazer isso, é a configuração do modelo.

Isso porque o modelo de cesta que é utilizada para acomodar os alimentos possui algumas fendas que servem para o ar circular dentro da máquina. Ao colocar algum líquido ali, é certeza que ele vazará e fará uma bela bagunça no local.

3. Marshmallows

Um dos ‘crimes’ cometidos na Airfryer que os brasileiros tiveram a coragem de praticar é colocar marshmallows dentro da fritadeira.

Além da chance de saírem torrados de lá, o alimento pode grudar nas paredes da máquina e ser difícil retirá-las no local. Sendo assim, evite fazer receita que envolvam esse tipo de produto por lá.

4. Hortaliças

Colocar hortaliças na Airfryer é um crime digno de detenção eterna. Brincadeiras à parte, mas colocar verduras ou qualquer tipo de folhas no item são uma péssima ideia.

Ao inserir algum alimento desse tipo, as partículas podem voar e acabar grudando no “ventilador” que existe dentro do aparelho, podendo até queimar a air fryer.

Por isso, não faça.

5. Frutas

Outra dica para se “ver o sol nascer quadrado”, é nunca colocar uma fruta na Airfryer. Alguns brasileiros que já ousaram a fazer a ação, tiveram consequências bastante sérias.

Como por exemplo, o sabor do alimento não fica igual e a textura dos itens acaba não sendo a mais agradável, o que gera uma reação estranha ao prová-lo.

6. Colocar muitos alimentos na Airfryer

Por fim, um dos ‘crimes’ cometidos na Airfryer que os brasileiros tiveram a coragem de praticar é colocar muitos alimentos na frigideira elétrica.

Afinal, cada modelo já vem com a capacidade escrita e ultrapassar o limite pode trazer danos tanto para você como para o aparelho.

Portanto, fique esperto!

