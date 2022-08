Será que você consome esses alimentos no seu dia?

Alimentos ultraprocessados são formulações industriais que geralmente possuem um número elevado de ingredientes e, sobretudo, a presença de componentes com nomes desconhecidos ou pouco familiares. São ingredientes que nós não reconhecemos como alimentos, por exemplo os conservantes, aromatizantes, realçadores de sabor, corantes entre outros.

Além desses ingredientes desconhecidos, os alimentos utraprocessados possuem grande quantidade de açúcar e/ou gordura de adição o que torna esse produto com uma densidade energética muito alta, ou seja, são extremamente calóricos. Exemplo disso são os biscoitos recheados.

É muito comum no consultório o paciente relatar comer uma pequena quantidade de comida durante o dia, porém quando fazemos o recordatório alimentar deste paciente percebemos uma grande quantidade de biscoitos cream cracker, rosquinhas, bisnaguinhas, bolacha maisena. Alimentos que parecem inofensivos por conferir pouco volume, mas na verdade são alimentos bastante calóricos e que não fornecem nenhum outro nutriente além de carboidratos simples.

Por isso, se você busca uma alimentação saudável e equilibrada é preciso fazer dos alimentos in natura e minimamente processados a base da sua alimentação. Saber diferenciá-los é simples, os alimentos in natura são encontrados da mesma forma que estão na natureza, por exemplo: ovos, carnes, frutas e vegetais. Já os minimamente processados passam por processos simples na indústria como pasteurização, moagem, limpeza e não tem adição de outras substancias ao alimento original, por exemplo: leite, farinhas, aveia, iogurte natural entre outros.

Ana Teixeira é nutricionista, formada pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Especialista em Nutrição Funcional pelo Instituto VP e Nutrição Esportiva e Obesidade pela Universidade de São Paulo (USP). Tem consultório próprio em Anápolis e escreve todas as quartas-feiras no Portal6. Siga-a no Instagram.