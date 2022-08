A pedido de Caiado, Justiça proíbe Major Vitor Hugo de usar peça com Bolsonaro

Em decisão proferida no domingo (28), o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) proibiu a veiculação do programa do candidato ao governo Major Vitor Hugo (PL). A representação foi feita pela candidatura do governador Ronaldo Caiado (UB).

A peça de 59 segundos foi veiculada pela primeira vez na sexta-feira (26). Nos primeiros segundos, Vitor Hugo diz “Vou contar um pouquinho de mim para vocês. Aliás, deixa o presidente Bolsonaro falar sobre mim”.

Em seguida, segue a fala do presidente, em um vídeo gravado amadoramente: “Olha, em Goiás quem é candidato a governador é o Victor Hugo. Ele é um cara competente, é inteligente, é trabalhador, foi meu líder [do governo] aqui. Então, já tem tudo para dar certo”, defendeu.

O argumento do setor jurídico da campanha de Caiado é que o depoimento do presidente ocupou 49% do tempo, enquanto Resolução do TSE determina 25% do programa eleitoral.

A multa em caso de descumprimento foi estabelecida em R$5 mil.