Devido às características complementares, existem alguns signos que são tão compatíveis e dão muito certo que é possível ver de longe a intensidade dessas duplas.

E para ter uma boa compatibilidade, é necessário que haja uma forma de pensar semelhante, um jeito de encarar a vida parecido e vibes na mesma sintonia.

É praticamente impossível dar certo com alguém que seja o seu oposto. Inclusive a história dos ‘opostos se atraem’ só funciona nos filmes. Na vida real, isso acaba se tornando desgastante.

Por isso, separamos uma lista de pessoas que dão muito certo e podem ter um match incrível para viver um amor tranquilo e equilibrado. Confira!

Conheça os signos que são tão compatíveis um com outro que sai até faísca desta química:

1. Touro e escorpião

Uma das compatibilidades mais fortes e quentes do zodíaco é desse casal. O taurino é sensual, romântico e adora um carinho.

Sabe ser fiel mais do que qualquer coisa e preza muito por relacionamentos duradouros. O escorpiano, por sua vez, não abre mão de uma relação extremamente concreta, sincera e duradoura.

Entre quatro paredes é que esses dois soltam faíscas e não há água que apague isso. Em resumo, a compatibilidade deles é altíssima.

2. Câncer e Capricórnio

Essa combinação também está no pódio entre as melhores do zodíaco! A atração é forte e instantânea. Parece realmente coisa do destino, não dá pra explicar a conexão dos dois.

O signo de câncer é um signo amoroso, afetivo e sente necessidade de cuidar do outro, enquanto capricórnio tenta manter a pose de durão, fechado, mas é carente e tudo o que mais deseja é ser amado e cuidado.

Logo, eles vão se encaixando e quando se dão conta já estão completamente apaixonados.

3. Sagitário e Gêmeos

Diferentemente dos últimos match, esses dois sabem se entender perfeitamente por serem livres demais para se envolver com alguém dependente emocionalmente deles.

O sagitariano precisa crucialmente da liberdade, de ir em festas, conhecer pessoas e beber alguns drinks nos finais de semana. O geminiano não abre mão de nada disso também.

Essa combinação tem tudo para formar um amor leve, desprendido e muito verdadeiro.

